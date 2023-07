Visite libre du lavoir du bourg et exposition de joints et enduits Lavoir du bourg de Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye, 16 septembre 2023, Saint-Clément-sur-Guye.

Sur la paroi intérieure du mur pignon de gauche du lavoir, on peut découvrir cinq bandes « témoins » résultant d’un stage d’initiation à la mise en œuvre des joints et des enduits à la chaux organisé en 2017 par Maisons paysannes de Saône-et-Loire et l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye. De gauche à droite, les participants ont réalisé un enduit à pierres vues, un enduit gratté, des joints beurrés, un enduit taloché fin (frisé fin) et des joints traditionnels. Des cartels placés sous les bandes « témoins » permettent d’informer les visiteurs sur les techniques employées. Ainsi, les propriétaires de maisons ou autres bâtiments anciens pourront s’inspirer des recettes proposées par Daniel Besson, qui a encadré le stage et rédigé les fiches.

Pour plus d’informations :

https://www.stclement-patrimoine.org/stage_joints_et_enduits_chaux.htm

Lavoir du bourg de Saint-Clément-sur-Guye Chemin du Lavoir 71460 Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

