Gif-sur-Yvette Installation artistique « Premières de corvées, de l’ombre à la lumière… » Lavoir des Gibeciaux Gif Gif-sur-Yvette, 16 septembre 2023, Gif-sur-Yvette. Installation artistique « Premières de corvées, de l’ombre à la lumière… » Samedi 16 septembre, 15h00 Lavoir des Gibeciaux Gif Dans le cadre de la manifestation « Folies Lavoirs » organisée par l’association Helium en partenariat avec le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, les artistes Delphine Drouin, Coline Louber, Bruno Raoux et Marie Romain vous proposent une mise en lumière des travailleuses de l’ombre que furent les lavandières, ouvrières d’un quotidien domestique laborieux.

Pour en savoir plus: https://helium-artistes.com/folies-lavoirs/ Lavoir des Gibeciaux Gif 8 avenue du général Leclerc 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France 01 70 56 52 60 http://www.ville-gif.fr https://www.ville-gif.fr/1008/que-faire-a-gif/histoire-et-patrimoine/la-vie-quotidienne/les-lavoirs.htm [{« link »: « https://helium-artistes.com/folies-lavoirs/ »}, {« link »: « https://helium-artistes.com/folies-lavatoi[/](https://helium-artistes.com/folies-lavoirs/) »}, {« link »: « https://helium-artistes.com/folies-lavoirs[/](https://helium-artistes.com/folies-lavoirs/) »}] Premier lavoir-abreuvoir construit à Gif entre 1800 et 1805, le lavoir des Gibeciaux est le seul des nombreux lavoirs de Gif qui ait subsisté. Typique des lavoirs du Hurepoix, il se caractérise par ses deux pans de toits (tuiles plates) qui se font face et s’inclinent au-dessus du bassin. La charpente en bois est apparente. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Ville de Gif-sur-Yvette

