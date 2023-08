Visite guidée du Lavoir des Bataillots Lavoir des Bataillots Yzeure Catégories d’Évènement: Allier

Yzeure Visite guidée du Lavoir des Bataillots Lavoir des Bataillots Yzeure, 17 septembre 2023, Yzeure. Visite guidée du Lavoir des Bataillots Dimanche 17 septembre, 14h00 Lavoir des Bataillots Avant sa restauration et sa mise en valeur, retour sur l’histoire de ce lavoir et des modes de construction de ces équipements qui ont marqué nos paysages urbains. Lavoir des Bataillots rue des Cladets 03400 Yzeure Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 61 94 14 65 https://ville-yzeure.com Le Lavoir des Bataillots est l’un des rares lavoirs conservé sur le territoire de la commune. Construit au XIXe siècle, il sera prochainement restauré et mis en valeur. RDV rue des Cladet, rue de la République. Stationnement rue Aristide-Briand. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00 Ville d’Yzeure Détails Catégories d’Évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Lavoir des Bataillots Adresse rue des Cladets 03400 Yzeure Ville Yzeure Departement Allier Lieu Ville Lavoir des Bataillots Yzeure latitude longitude 46.55761;3.345435

Lavoir des Bataillots Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure/