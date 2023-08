Visite guidée du lavoir d’Ermenonville mis en scène par l’A.D.S.E. Lavoir d’Ermenonville Ermenonville, 16 septembre 2023, Ermenonville.

« RADIO- LAVOIR » A ERMENONVILLE (proche Senlis)

Le lavoir du village a été mis en scène au printemps par l’A.D.S.E.

Lieux exclusivement féminins, les lavoirs de France et celui d’Ermenonville en particulier, sont des témoins précieux de notre passé.

Simples pierres plates posées sur la berge d’une source ou d’une rivière, ils ont évolué au fil du temps… Nous plonger dans leur histoire, c’est faire surgir des souvenirs émouvants qui nous ramènent à une époque pas si lointaine que ça, et cependant totalement tombée en désuetude : l’eau, le savon, les étapes de la lessive, les bâtiments; les raisons de l’ expansion des lavoirs au Second Empire… C’est tout cela que l’ADSE vous propose de découvrir lors de deux visites commentées !

L'Association pour la Défense du Site d'Ermenonville (A.D.S.E) propose la visite commentée du Lavoir du village, mis en ambiance par l'association.

RV à 15h sur le pont qui surplombe le lavoir pour un ‘Radio-lavoir » qui contera l’histoire des lavoirs en général, et celui d’Ermenonville en particulier.

Les lavoirs du passé, humbles lieux encore bruissants des coups de battoirs et des rires des laveuses, nous ramènent à une époque où la machine à laver n’existait pas.

Plonger les mains dans la « buée », c’est lever le voile sur l’histoire de la lessive, c’est toucher du bout du doigt l’histoire des femmes d’une autre époque ! Le lavoir est situé presque en face du Château d’Ermenonville. Accès en voiture. Possibilité de parking à proximité.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Chantal Keraudren