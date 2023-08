Visite costumée et itinérante Lavoir de Veaunes Mercurol-Veaunes Catégories d’Évènement: Drôme

Mercurol-Veaunes Visite costumée et itinérante Lavoir de Veaunes Mercurol-Veaunes, 17 septembre 2023, Mercurol-Veaunes. Visite costumée et itinérante Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h30 Lavoir de Veaunes Marche de 20 minute sur goudron à prévoir (chaussures) – possibilité limitée de stationnement directement sur place. Découverte du Lavoir de Veaunes et de la vie d’autrefois en ces lieux.

Au départ de la salle des fêtes du village nous vous proposons de suivre les lavandières et leurs brouettes de linge sur le chemin du Lavoir (20 minutes faciles allée puis retour).

Arrivée au Lavoir pour démonstrations, exposition, coin buvette.

Possibilité de repas tiré du sac sur site. Lavoir de Veaunes Veaunes 26600 Mercurol-Veaunes Mercurol-Veaunes 26600 Veaunes Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Ancien Lavoir du village de Veaunes restauré en 1995 par des equipes de Bénévoles. Stationnement difficile sur site Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 @Nicolas Daujan Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Mercurol-Veaunes Autres Lieu Lavoir de Veaunes Adresse Veaunes 26600 Mercurol-Veaunes Ville Mercurol-Veaunes Departement Drôme Lieu Ville Lavoir de Veaunes Mercurol-Veaunes latitude longitude 45.083345;4.928341

Lavoir de Veaunes Mercurol-Veaunes Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mercurol-veaunes/