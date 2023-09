Cet évènement est passé L’histoire au lavoir: animation d’histoire vivante multipériode Lavoir de Saint Rigomer des bois Villeneuve-en-Perseigne Catégories d’Évènement: Sarthe

Villeneuve-en-Perseigne L’histoire au lavoir: animation d’histoire vivante multipériode Lavoir de Saint Rigomer des bois Villeneuve-en-Perseigne, 16 septembre 2023, Villeneuve-en-Perseigne. L’histoire au lavoir: animation d’histoire vivante multipériode 16 et 17 septembre Lavoir de Saint Rigomer des bois Le petit village de Saint Rigomer des bois remonte le temps en vous proposant deux animations d’histoire vivante.

Le Lys sous l’Erable, spécialisé dans le 18ème siècle en Nouvelle-France, fera revivre le lavoir communal à travers la vie quotidienne de nos ancêtres. En parrallèle, les soldats de l’association feront diverses démonstrations d’exercice d’infanterie.

Garant de la mémoire sort les grands moyens comme la 2ème DB qu’ils représentent. Leur reconstitution vise le passage de la 2ème DB à Saint Rigomer des bois le 12 août 1944.

Tous ensemble, fusiliers des compagnies franches de la marine de 1750 et marsouins de la 2ème DB, leurs descendants, nous proposons au public de nous accompagner lors d'une marche expérimentale le samedi à 10h30. Lavoir de Saint Rigomer des bois La Fontaine, Saint Rigomer des bois 72610 Villeneuve en Perseigne Villeneuve-en-Perseigne 72610 Sarthe Pays de la Loire 0613080384 https://www.facebook.com/lelyssouslerable Le lavoir se trouve dans le bourg de Saint Rigomer des bois, derrière l'église, à deux pas de l'étang de la Charmille. Se garer devant l'église, l'accès au parking de la Charmille est fermé pour raisons de sécurité

