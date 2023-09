Découvrez le lavoir de Paroy-en-Othe Lavoir de Paroy-en-Othe, 89210 Paroy-en-Othe Paroy-en-Othe, 16 septembre 2023, Paroy-en-Othe.

Venez découvrir le lavoir de Paroy avec une exposition de 4 artistes locaux (bijoux et objets en cuir).

Nous vous attendons nombreux et nombreuses, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023, les 16 et 17 septembre de 09h00 à 17h00 à Paroy-en-Othe.

Lavoir de Paroy-en-Othe, 89210 Paroy-en-Othe Grande rue, 89210 Paroy-en-Othe Paroy-en-Othe 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Picart Cyndie