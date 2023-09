Cet évènement est passé Démonstration et initiation à la sculpture sur pierre Lavoir de l’Ayrolle Millau Catégories d’Évènement: Aveyron

Millau Démonstration et initiation à la sculpture sur pierre Lavoir de l’Ayrolle Millau, 16 septembre 2023, Millau. Démonstration et initiation à la sculpture sur pierre 16 et 17 septembre Lavoir de l’Ayrolle Gratuit. Entrée libre. Participez à une démonstration et une initiation de sculpture sur pierre par un tailleur de pierre. Une exposition d’outils et de dessins d’architecture et de stéréotomie (dessin taille de pierre) sera présente lors de votre venue. Lavoir de l’Ayrolle 22 boulevard de l’Ayrolle, 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie 05 65 67 04 63 https://www.millau-patrimoine.fr/Découvrir-Millau Le lavoir de l’Ayrolle est un des monuments les plus prestigieux de Millau au XVIIIe siècle. Il a été bâti vers 1750 sur le boulevard nouvellement construit et participe à son embellissement. De dimensions imposantes, avec son portique orné de têtes d’indiens, l’ensemble est surmonté des armoiries du roi de France : car c’est une commande de l’intendant de la généralité de Montauban, Charles Lescalopier, dont dépendait alors Millau, que l’on doit sa réalisation. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©de-Vitot Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Millau Autres Lieu Lavoir de l'Ayrolle Adresse 22 boulevard de l'Ayrolle, 12100 Millau Ville Millau Departement Aveyron Lieu Ville Lavoir de l'Ayrolle Millau latitude longitude 44.097987;3.076504

Lavoir de l'Ayrolle Millau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millau/