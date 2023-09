Cet évènement est passé EXPOSITION 10/10 – Fleurs éternelles Lavoir de la rue du Repos Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Var EXPOSITION 10/10 – Fleurs éternelles Lavoir de la rue du Repos Hyères, 15 septembre 2023, Hyères. EXPOSITION 10/10 – Fleurs éternelles 15 – 17 septembre Lavoir de la rue du Repos En marge de l’exposition Hyères et les fleurs, le musée des cultures et du paysage de la Banque vous propose de découvrir les reproductions de dix œuvres de Bruno Pasquier-Desvignes. L’artiste a peint avec délicatesse, sur papier de riz, des fleurs observées dans son jardin de la presqu’île de Giens.

Exposition visible jusqu’au 4 novembre Lavoir de la rue du Repos 1 Rue du Repos, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T07:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T07:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Musée La Banque – Ville d’Hyères Détails Catégories d’Évènement: Hyères, Var Autres Lieu Lavoir de la rue du Repos Adresse 1 Rue du Repos, 83400 Hyères Ville Hyères Departement Var Lieu Ville Lavoir de la rue du Repos Hyères latitude longitude 43.121694;6.127367

Lavoir de la rue du Repos Hyères Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hyeres/