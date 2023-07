Prestation au lavoir par Philippe Lipchitz de sub théâtre Lavoir de La Puisaye Rogny-les-Sept-Écluses Catégories d’Évènement: Rogny-les-Sept-Écluses

Yonne Prestation au lavoir par Philippe Lipchitz de sub théâtre Lavoir de La Puisaye Rogny-les-Sept-Écluses, 16 septembre 2023, Rogny-les-Sept-Écluses. Prestation au lavoir par Philippe Lipchitz de sub théâtre Samedi 16 septembre, 15h00 Lavoir de La Puisaye S’il est un élément patrimonial typique de nos campagnes, c’est bien le lavoir, lieu de sociabilité des femmes quand le café était celui des hommes. Deux textes se répondent : l’un de l’indispensable Gaston Couté: une tragique histoire d’amour, quand la fille d’une lavandière aimée du fils du meunier succombe au charme d’un clerc de notaire. Et que dire de la guerre homérique que se livrèrent pour un lavoir lavandières et goses d’un village Lavoir de La Puisaye Bourg de La Puisaye 28250 La Puisaye Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 02 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr/ Autrefois lieux de vie, les lavoirs ont progressivement été délaissés au cours du siècle dernier. On y trouve également un astucieux mécanisme qui permettait aux lavandières de se trouver au niveau de l’eau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

