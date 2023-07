Visitez un lavoir rénové dans les règles de l’art Lavoir communal Seraumont, 16 septembre 2023, Seraumont.

Visitez un lavoir rénové dans les règles de l’art 16 et 17 septembre Lavoir communal entrée et visite libre

Découvrez ce lieu intime des lavandières de l’époque, où tout se savait et où tout se répétait ! En vous y rendant, vous pourrez découvrir un lavoir identique à celui construit au XIXème siècle, grâce à une restauration exécutée dans le respect des règles de l’art.

Lavoir communal 88630 Seraumont Seraumont 88630 Vosges Grand Est En 1861, le conseil municipal décide de supprimer les deux seuls lavoirs à découvert à la disposition des laveuses, qui n’étaient d’aucune utilité à la mauvaise saison, et de les remplacer par un lavoir couvert, construit à l’emplacement de celui alimenté par la fontaine dite «de l’Hôpital». D’une surface d’environ 75 m², ce bâtiment est construit avec des matériaux locaux tels que les pierres de Chermisey et les tuiles mécaniques de Rorthey. Certaines tuiles portent l’inscription «Maxey sur Meuse».

Le lavoir présente une particularité : une « chapelle d’eau » en pierres de Fréville ou d’Autigny d’une surface de 1 m² sur 1,50 m de haut qui réceptionne l’eau captée par des canalisations souterraines pour l’envoyer dans l’un des deux bassins appelé «le rinçoir», puis vers l’autre bassin dit «le lavoir».

L’architecte néocastrien Abel Mathey a conçu les plans, descriptifs et estimatifs de l’ouvrage en mai 1861, conservé précieusement par la commune.

Bâtisse rectangulaire bâtie en moellons calcaires enduits avec des chaînes d’angle et des encadrements en pierre de taille, le lavoir est éclairé par deux fenêtres métalliques en demi-lune sur les pignons, fermées à l’origine par des grandes vitres, l’entrée se fait par une porte de bois. A l’intérieur, le bassin central a été divisé en 2 parties égales. Il est entouré d’une allée dallée et des bancs de pierre sont placés contre les murs. L’eau arrive dans un bac carré de rinçage, puis coule dans les bassins. Les laveuses s’installaient à genoux au bord des bassins, afin de laver, frotter, rincer et battre le linge.

Ce bâtiment a été restauré en 2022 : charpente, couverture, bassins et dallage. Cette restauration, exécutée dans le respect des règles de l’art, a bénéficié d’aides de l’Etat, de la Région Grand Est, du Département des Vosges et de la Fondation du patrimoine, ainsi que d’une souscription publique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Commune de Seraumont