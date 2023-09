Cet évènement est passé Inauguration du lavoir de la commune Lavoir communal Presles-en-Brie Catégories d’Évènement: Presles-en-Brie

Seine-et-Marne Inauguration du lavoir de la commune Lavoir communal Presles-en-Brie, 16 septembre 2023, Presles-en-Brie. Inauguration du lavoir de la commune 16 et 17 septembre Lavoir communal L’inauguration du « Chemin du Lavoir » aura lieu le samedi 16 septembre à 15H.

Venez découvrir cet édifice construit de toutes pièces par des passionnées preslois qui contribue à l’identité marquée de notre commune. Lavoir communal Rue de Châtres 77220 Presles-en-Brie Presles-en-Brie 77220 Seine-et-Marne Île-de-France 06 73 53 05 87 Le lavoir entièrement reconstruit par des bénévoles passionnés, se veut être un lieu paisible, une parenthèse bucolique, une halte pour les promeneurs de passage. A pied, en vélo ou en voiture, rue de Châtres en direction de Liverdy en Brie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

