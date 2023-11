Festival zéro déchet, zéro gaspi Lavoir Barraute-Camu, 18 novembre 2023, Barraute-Camu.

Barraute-Camu,Pyrénées-Atlantiques

L’association Tervid’Hom vous invite pour une collecte de déchets sur les berges du Gave d’Oloron.

De 9h30 à 9h45 : accueil, informations, consignes, répartition des groupes.

De 9h45 à 11h45 : cueillette. Prévoyez des vêtements de rechanges, des bottes, des gants, ainsi que de l’eau pour vous hydrater.

L’ensemble des déchets collectés sera acheminé sur La Station où le tri et le comptage (poids, volume, items) seront effectués..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Lavoir

Barraute-Camu 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Tervid’Hom association invites you to a rubbish collection along the banks of the Gave d’Oloron.

From 9.30am to 9.45am: welcome, information, instructions, allocation of groups.

From 9.45am to 11.45am: collection. Bring spare clothes, boots, gloves and water.

All the waste collected will be taken to La Station where it will be sorted and counted (weight, volume, items).

La asociación Tervid’Hom le invita a una recogida de residuos a orillas del Gave d’Oloron.

De 9.30 a 9.45: bienvenida, información, instrucciones, asignación de grupos.

De 9h45 a 11h45: recogida. Traer ropa de recambio, botas, guantes y agua.

Todos los residuos recogidos se llevarán a La Station, donde se clasificarán y contarán (peso, volumen, artículos).

Der Verein Tervid’Hom lädt Sie zu einer Müllsammelaktion an den Ufern des Gave d’Oloron ein.

Von 9:30 bis 9:45 Uhr: Empfang, Informationen, Anweisungen, Einteilung der Gruppen.

Von 9.45 bis 11.45 Uhr: Sammeln. Bringen Sie Kleidung zum Wechseln, Stiefel, Handschuhe und Wasser zum Trinken mit.

Der gesamte gesammelte Müll wird nach La Station gebracht, wo er sortiert und gezählt wird (Gewicht, Volumen, Items).

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Béarn des Gaves