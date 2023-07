Visite du lavoir Lavoir Argent-sur-Sauldre Catégories d’Évènement: Argent-sur-Sauldre

Cher Visite du lavoir Lavoir Argent-sur-Sauldre, 16 septembre 2023, Argent-sur-Sauldre. Visite du lavoir 16 et 17 septembre Lavoir Visite libre du lavoir communal. Lavoir Rue Jean Moulin, 18410 Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire 02 48 81 50 60 https://www.argentsursauldre.fr/ Lavoir communal Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Catherine Bordier Détails Catégories d’Évènement: Argent-sur-Sauldre, Cher Autres Lieu Lavoir Adresse Rue Jean Moulin, 18410 Argent-sur-Sauldre Ville Argent-sur-Sauldre Departement Cher Lieu Ville Lavoir Argent-sur-Sauldre

Lavoir Argent-sur-Sauldre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argent-sur-sauldre/