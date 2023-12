Cet évènement est passé WAOUH! LAVITRINE Lac&s Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges WAOUH! LAVITRINE Lac&s Limoges, 9 décembre 2023 13:30, Limoges. WAOUH! 9 décembre 2023 – 20 janvier 2024 LAVITRINE Lac&s Entrée libre SAMEDI 9 DECEMBRE

18h – Vernissage de l’exposition-vente WAOUH! et pour féter les 20 ans de LAVITRINE nous vous proposons de nous rejoindre dès 15h et jusqu’à 20h autour de 5 performances : 15h Fanny Guérineau / 16h Kévin Huber / 17h Socheata Aing / 18h30 Siméon Droulers / 19h30 Aurélie Gatet LAVITRINE Lac&s 4 rue Raspail Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

#expositionartcontemporain #performances #expoNoël #lavitrineLimoges

