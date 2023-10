Entre talc et diamant LAVITRINE Lac&s Limoges, 27 octobre 2023, Limoges.

Entre talc et diamant 27 octobre – 30 novembre LAVITRINE Lac&s Entrée libre

Présentation des travaux réalisés par les résident.e.s : Gauthier Andrieux-Cheradame – Enzo Bosse – Elise Grenois – Améliane Jouve – Sacha Parent en collaboration avec ValentineTiraboschi

Exposition en partenariat avec l’Ensad Limoges

L’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Limoges développe un enseignement visant à préparer les étudiants à devenir des acteurs dans le champ vivant de l’art contemporain. Dans ce cadre, la rencontre et le dialogue avec les artistes et d’autres formes de collaborations spécifiques, sont souhaitées, ceci en lien avec une recherche instituée. Depuis 2012, une résidence spécialisée dans le domaine privilégié de la céramique a pour objet de permettre à des créateurs de s’approprier une culture céramique singulière.

Les 9 mois de résidence « Kaolin 2023» ont été consacrés à la recherche et au développement d’un projet de haut niveau alliant pratique et technique, savoir-faire et innovation dans les champs de l’art et du design appliqués à la céramique contemporaine.

Hubert Duprat, artiste invité de la promotion 2023.

Hubert Duprat est un chercheur éclectique sensible à l’énergie de l’origine qui propose une expérience inédite pour chaque nouvelle œuvre dans l’attente d’un émerveillement retrouvé. Son goût pour les constructions minérales ne l’empêche pas d’associer les êtres vivants ou végétaux qui offrent une antériorité originelle. Cet érudit sait piocher dans ce que la nuit des temps sait offrir de précieux et de magie.

Artiste invité de la résidence de recherche Kaolin 2023 proposée par l’ENSAD Limoges, il a convié les chercheurs investis dans le champ de la céramique à replonger dans les origines de la matière, celle qui s’extrait du fond de la terre et qui reste à transformer. Si elle nous attache à une histoire ancestrale, elle trouve également sa place dans l’expression d’aujourd’hui. C’est cette quête que les 5 résidents sélectionnés pour ce nouveau programme ont pu mener avec Hubert Duprat.

Ce dernier donne ainsi le ton : « Au moment où débutait l’exploitation du kaolin à Saint-Yrieix-La-Perche (vers 1770), les substances tirées du sol étaient appelées fossiles. Ce terme recouvrait aussi bien les matières formées dans la terre que les corps étrangers, ensevelis accidentellement. 200 millions d’années plus tôt, une météorite de taille imposante s’écrasait non loin de Limoges et métamorphosait les roches terrestres, créant une brèche appelée impactite. C’est ce à quoi j’ai pensé lors de l’invitation qui m’a été faite au projet Kaolin à nous de concevoir la suite.»

La résidence était placée sous sa conduite et encadrée par une équipe pédagogique, Martin Bourdanove, enseignant, coordinateur de la résidence et Guy Meynard, responsable de l’atelier céramique.

LAVITRINE Lac&s 4 rue Raspail Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lavitrine-lacs.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T16:30:00+02:00 – 2023-10-27T18:30:00+02:00

2023-11-30T14:30:00+01:00 – 2023-11-30T18:30:00+01:00

#exposition #kaolin #céramique

Martin Bourdanove