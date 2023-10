Entre Talc et Diamant Lavitrine/Lac&s Limoges, 27 octobre 2023, Limoges.

Entre Talc et Diamant 27 octobre – 30 novembre Lavitrine/Lac&s

Les 9 mois de résidence « Kaolin » sont consacrés à la recherche et au développement d’un projet de haut niveau alliant pratique et technique, savoir-faire et innovation dans les champs de l’art et du design appliqués à la céramique contemporaine. De janvier à octobre 2023, dans les ateliers de céramiques (porcelaine et terre), elle accueille des artistes et des designers impliqués dans le champ de la céramique :

Gauthier ANDRIEUX-CHERADAME,

Enzo BOSSE,

Élise GRENOIS,

Améliane JOUVE,

Sacha PARENT.

Entre Talc et Diamant est une restitution des travaux de cette résidence de recherche.

Résidence sous la conduite de Hubert Duprat, artiste invité de la promotion 2023.

Résidence encadrée par Martin Bourdanove, artiste, enseignant, coordinateur de la résidence et Guy Meynard, designer, responsable de l’atelier céramique.

Lavitrine/Lac&s 4 rue Raspail 87000 LIMOGES

Martin Bourdanove