LAVITRINE invite 3 artistes du CAC23bis LAVITRINE Lac&s Limoges, mercredi 20 mars 2024.

LAVITRINE invite 3 artistes du CAC23bis Exposition de 3 artistes creusois 20 mars 3 mai LAVITRINE Lac&s Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T14:30:00+01:00 – 2024-03-20T18:30:00+01:00

Fin : 2024-05-03T14:30:00+02:00 – 2024-05-03T18:30:00+02:00

LAVITRINE/Lac&s offre cette année une carte blanche au CAC23bis (association Collectif des artistes de la Creuse) pour mettre en avant le travail de trois artistes creusois.e.s.

Cette invitation est l’occasion de montrer, loin des idées préconçues, le dynamisme de la création contemporaine dans ce département rural.

L’association CAC23BIS œuvre à faire connaître, au plus grand nombre, les différentes pratiques des arts plastiques et des arts visuels. Elle fédère les artistes et répond aux besoins de professionnalisation de la filière.

Pour cela elle soutient la présentation et la médiation d’œuvres d’artistes locaux, et d’ailleurs. En effet en proposant une programmation annuelle diversifiée associant expositions, interventions hors les murs, elle favorise la rencontre entre les artistes et les artistes avec les publics

https://cac23bis.fr/

CAC23bis 22 avenue charles de Gaulle 23000 Guéret

LAVITRINE Lac&s 4 rue Raspail Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lavitrine-lacs.org/ »}] [{« link »: « https://cac23bis.fr/ »}]

