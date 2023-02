LAVITAL / BIRONIEN / TENORIO BAISER SALE, 6 avril 2023, PARIS.

LAVITAL / BIRONIEN / TENORIO BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 19:00. Tarif : 22.0 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627 L-R-21-957 L-R-21-959 Ralph Lavital guitare, Elvin Bironien basse, Adriano Tenorio DD percusCe trio inédit réuni pour la première fois 3 musiciens très actifs de la scène parisienne et au-delà.A la guitare, Ralph Lavital est incontestablement l’un des musiciens les plus doués de sa génération. Ces dernières années, on a pu l’entendre aux côtés de Grégory Privat, Anthony Jambon, Samy Thiébault, Romain Cuoq, Sly Johnson, Cyrille Aimée, Sonny Troupé ou encore Arnaud Dolmen. Ayant grandi entouré de musiciens, il connaît le répertoire traditionnel antillais sur le bout des doigts par son père et s’initie au jazz avec son grand frère.A la basse, Elvin Bironien est « l’un des bassistes les plus passionnants qui soient apparus sur la scène active de la musique du monde ces dernières années ! » (Magazine Bass Musician) Il éveille sa fibre artistique en écoutant aussi bien : Miles Davis, Frank Zappa, Serge Gainsbourg ou Salif Keita. Il prend alors conscience que la musique n’a d’autres frontières que celles de l’esprit. Par son talent il pose un jalon pour un jazz résolument moderne, dont la couleur créole est tout simplement naturelle. Aux percussions, Adriano Tenorio DD est une légende de son instrument. Fils du grand bassiste brésilien Narriman Tenorio, Adriano collabore avec de grands artistes de divers horizons : Catia Wernerck, Vincent Bidal, Mokhtar Samba, Mario Canonge… Réputé pour sa grande diversité, le voir débarquer sur scène est la garantie d’une bonne soirée, son énergie est communicative et son rythme s’ancre dans notre peau !Cette rencontre débridée est riche en partage, en musique qu’elle soit jazz, caribéenne, brésilienne ou d’ailleurs, et certainement pleine de fraîcheur et d’intensité !

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

