La roue du bien manger à la fête de la noisette Lavit-de-Lomagne Lavit Catégories d’Évènement: Lavit

Tarn-et-Garonne La roue du bien manger à la fête de la noisette Lavit-de-Lomagne Lavit, 8 octobre 2023, Lavit. La roue du bien manger à la fête de la noisette Dimanche 8 octobre, 09h00 Lavit-de-Lomagne Animation gratuite, ouverte à tous, organisée par les élus du Comité territorial de Beaumont. Venez répondre au quizz de la Roue du bien manger à l’occasion de le Fête de la noisette et des saveurs d’Automne le dimanche 8 octobre. Lots de produits locaux à gagner. Lavit-de-Lomagne Lavit Lavit 82120 Tarn-et-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lavit, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Lavit-de-Lomagne Adresse Lavit Ville Lavit Departement Tarn-et-Garonne Lieu Ville Lavit-de-Lomagne Lavit latitude longitude 43.957778;0.920833

Lavit-de-Lomagne Lavit Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavit/