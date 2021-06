Saint-Eloy Saint-Eloy Finistère, Saint-Eloy L’avis des plantes Saint-Eloy Saint-Eloy Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Eloy Finistère Saint-Eloy Domitille Lefèvre vous accueille dans son jardin de plantes médicinales afin d’en découvrir tous leurs secrets et leurs vertus. Partagez un moment de convivialité autour d’une bonne tisane pour retrouver un peu d’harmonie avec le monde végétal qui nous entoure. Ouverture au public tous les mercredis* et dimanches

Du 30 juin au 22 août

De 14h00 à 17h00 *Excepté le mercredi 14 juillet Tarifs :

3€ / adulte

1€ / enfant

