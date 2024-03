L’Avis d’après : Sylvie Lécallier & Grégoire Alexandre École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Arles, vendredi 22 mars 2024.

L’Avis d’après : Sylvie Lécallier & Grégoire Alexandre Les diplômé·e·s de l’ENSP poursuivent des carrières dans une multitude de domaines liés aux images depuis les 40 ans d’existence de l’École. Ils nous livrent ici leurs secrets d’après école. Vendredi 22 mars, 19h30 École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Entrée libre

Sylvie Lécallier, responsable du département des Photographies au musée de la mode à Paris, et Grégoire Alexandre, artiste photographe à l’expérience internationale, vous disent tout sur la vie à la sortie de l’ENSP.

De la recherche à l’enseignement, le commissariat ou la pratique artistique, de l’édition à la commande, ou bien l’éducation culturelle, nos diplômé.e.s poursuivent des carrières dans une multitude de domaines liés aux images depuis presque 40 ans d’existence de l’École.

Découvrons ensemble leurs démarches de l’après école, et explorons la place qu’occupe leur formation à l’ENSP dans leurs choix, les opportunités rencontrées, les certitudes et les déceptions.

Comment y sont-ils/elles arrivé.e.s? Quels échecs pour quelles réussites? Qu’est-ce que leur période de formation à l’ENSP leur a apporté et que serait leur école idéale?

Enfin, comment imaginent-ils/elles l’après d’aujourd’hui?

L’Avis d’après est soutenu par la Fondation d’entreprise Neuflize OBC.

