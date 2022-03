L’avion d’Ader Musée des arts et métiers Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le défi que Clément Ader relève en concevant le premier avion est colossal : construire une machine à vapeur assez légère et puissante pour s’affranchir de la pesanteur. En 1890, une étrange chauve-souris mécanique s’apprête à franchir une étape décisive de la conquête de l’air. Rendez-vous : Collection Transports, 1er étage

Entrée libre

