10e fête des fruits rouges et de l’artisanat Laviéville Laviéville Laviéville Catégories d’Évènement: Laviéville

Somme 10e fête des fruits rouges et de l’artisanat Laviéville Laviéville, 25 juin 2023, Laviéville. 10e fête des fruits rouges et de l’artisanat Dimanche 25 juin, 08h30 Laviéville Entrée libre La 10e fête des fruits rouges et de l’artisanat de Laviéville se tiendra le 25 juin, de 9h à 18h. 50 exposants seront présents pour cet événement.

Au programme : la traditionnelle tarte géante aux fraises (dès 8H30)

randonnée de 4,5 & 8km (départ à 9h30)

stand de maquillage gratuit

atelier de fabrication d’hôtel à insectes (10h30 & 11h30)

barbier et soin du visage

exposition de peinture à l’église

affutage et réparation d’horloge

repas « cochon à la broche » (dès 12h – 17€)

dégustation de la tarte à 13h

exposition sur le lin

