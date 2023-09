Visite commentée de la confiserie thermale Laviel Laviel Confiserie Thermale Cusset, 16 septembre 2023, Cusset.

Visite commentée de la confiserie thermale Laviel Samedi 16 septembre, 09h30, 11h00, 13h30, 15h00 Laviel Confiserie Thermale Réservations obligatoires. Places limitées à 15 personnes maximum/visite.

Bonbons, chocolats, pâtes de fruits, la confiserie thermale de Cusset œuvre depuis plus de 135 ans pour faire bondir les papilles des petits et grands.

Il s’agit aussi d’un savoir-faire spécifique qui a su évoluer avec les époques tout en conservant son essence. Aujourd’hui, Laviel Confiserie Thermale se développe au-delà des frontières tout en conservant cette passion de la gourmandise et du partage.

Laviel Confiserie Thermale 53 Route de Paris, 03300 Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 31 68 66 »}, {« type »: « email », « value »: « confiseriethermale@wanadoo.fr »}]

