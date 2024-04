L’aviation nouvelle génération : des aéronefs décarbonés et hybrides Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 25 juin 2024.

Mardi 25 juin à 18h

Par Jean-Christophe LAMBERT, Cofounder & CEO, Ascendance L’objectif de la neutralité carbone des avions, fixé à l’horizon 2050, ne pourra être atteint sans une collaboration étroite entre compagnies aériennes, fournisseurs d’énergies, industriels, organismes publics de R&D et startups. Là où les compagnies aériennes, bridées par leur legacy, travaillent sur des projets à moyen et long terme et des technologies peu disruptives, nous, startups, testons des technologies de ruptures sur des petits modèles. Convaincus que la solution à la décarbonation de l’aviation repose sur la frugalité et la décarbonation des énergies, Ascendance a, développé une technologie brevetée reposant sur un mix énergétique hybride électrique et thermique à base d’énergies durables. Convaincus aussi de l’intérêt des aéronefs, l’entreprise développée un appareil capable de décoller et atterrir comme un hélicoptère grâce à des batteries et de voler comme un avion via de l’énergie thermique. Jean-Christophe Lambert, CEO Ascendance est ravi de venir partager sa vision de l’aviation de demain, ses ambitions mais aussi son analyse du secteur et des solutions qui permettront de réduire significativement l’impact carbone.

Médiathèque José Cabanis, Toulouse 31500

