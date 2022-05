L’avez-vous lu ? Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

L’avez-vous lu ? Chartres, 11 juin 2022, Chartres. L’avez-vous lu ? Chartres

2022-06-11 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-11

Chartres Eure-et-Loir Envie de lire ? De découvrir des auteurs ? bibli.aragon@agglo-ville.chartres.fr +33 2 37 88 45 20 Chartres

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Chartres Adresse Ville Chartres lieuville Chartres Departement Eure-et-Loir

Chartres Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/

L’avez-vous lu ? Chartres 2022-06-11 was last modified: by L’avez-vous lu ? Chartres Chartres 11 juin 2022 Chartres Eure-et-Loir

Chartres Eure-et-Loir