Blind test interactif 100 Impasse de la tuilerie, 27 avril 2023, Laveyron.

Soirée Blind Test avec Buzzy Quizz,

Venez en équipe, venez affronter les autres équipes qui rêvent aussi de finir sur la plus haute marche du podium..

2023-04-27 à 19:30:00 ; fin : 2023-04-27 . .

100 Impasse de la tuilerie Cheers ! Bar du monde

Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Blind Test evening with Buzzy Quizz,

Come in team, come to face the other teams which also dream to finish on the highest step of the podium.

Tarde de pruebas a ciegas con Buzzy Quizz,

Ven en equipo y compite con otros equipos que también sueñan con terminar en el escalón más alto del podio.

Blind-Test-Abend mit Buzzy Quizz,

Kommen Sie als Team und treten Sie gegen andere Teams an, die ebenfalls davon träumen, auf der obersten Stufe des Siegertreppchens zu landen.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche