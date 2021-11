Pacé Médiathèque de Pacé Ille-et-Vilaine, Pacé L’aveugle à la voix d’or, par le duo Kalmedaz Médiathèque de Pacé Pacé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Médiathèque de Pacé, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Dans un château-fort d’outremer, un roi attend un héritier. L’enfant naît en chantant au lieu de pleurer. Les mages lui prédisent une destinée sans pareille, mais le prince est aveugle… Honteux de ce fils infirme indigne de régner, le roi l’abandonne en forêt. L’enfant devient fils des bois, élevé par l’ancêtre chêne et les bêtes. Il oublie son ancienne vie, jusqu’au jour où une troupe de saltimbanques découvre l’oiseau rare et son chant capable de merveilles… La vie a plus d’un détour dans son sac ! Accompagnement : guitare & tambour / chants en anglais & français. Durée : 1h10 Public familial à partir de 7 ans. Conte musical tout public Médiathèque de Pacé Chemin de la Métairie 35740 Pacé Pacé Ille-et-Vilaine

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T21:30:00

