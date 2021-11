Paris Théâtre de la Tempête Paris L’Aveu de Wael Kaddour Théâtre de la Tempête Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’Aveu de Wael Kaddour Théâtre de la Tempête, 8 décembre 2021, Paris. L’Aveu de Wael Kaddour

Théâtre de la Tempête, le mercredi 8 décembre à 17:30

Mise en lecture : L’AVEU de Wael Kaddour Texte lauréat de l’aide à la création des textes dramatiques Traduit de l’arabe (Syrie) par Wissam Arbache et Hala Omran LECTURE : Wissam Arbache, Malik Faraoun, Frédéric Gustaedt, Saeed Mirzaei, Stéphanie Schwartzbrod. CHANT : Hala Alsayasneh DIRECTION LECTURE : Nicolas Struve 2012, Damas, premiers combats. Omar, metteur en scène, Haya et Akram, comédiens, répètent une pièce d’A.Dorfman sur la confrontation en Argentine d’une victime de la répression avec son bourreau. Le frère d’Haya, arrêté au cours d’une manifestation, vient de succomber. Akram, lui, a passé sept ans dans les prisons du régime syrien et y a été régulièrement torturé. Jallal, l’oncle d’Omar, colonel dans l’armée régulière, veut faire défection. Il a été un des bourreaux d’Akram.

Entrée sur réservation

Cie l’Oubli Des Cerisiers (O.D.C) – Nicolas Struve Théâtre de la Tempête Route Du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T17:30:00 2021-12-08T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre de la Tempête Adresse Route Du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris Ville Paris lieuville Théâtre de la Tempête Paris