L’aveu Salle Robert de Lacaze Billère, samedi 23 mars 2024.

Comédie style boulevard contemporain

Michel déforme parfois, un peu, beaucoup, immensément, la vérité. Bref, c’est un gros menteur. Un très gros, un immense, un maître.

Mais cette tendance entraîne souvent son usager sur des chemins escarpés et imprévus, nécessitant de mentir à nouveau, et encore et encore.

Sa femme, son meilleur ami et sa maîtresse en subissent les conséquences, tour à tour victimes ou complices.

Mais peut-être chacun d’eux n’est-il pas, non plus, tout à fait innocent…. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

