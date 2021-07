Lavérune Lavérune Hérault, Lavérune LAVÉRUNE, RÉSIDENCE D’ÉVÊQUES Lavérune Lavérune Catégories d’évènement: Hérault

Lavérune Hérault Lavérune 9 9 EUR Ancienne résidence des évêques de Montpellier découvrez le château de Lavérune, son salon de musique à l’italienne et son magnifique parc aux arbres centenaires. Franchissez ensuite la vielle porte pour découvrir l’église St-Pierre aux Liens. Mesures sanitaires prises :

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide. RDV à l’entrée du Château des Évêques, boulevard de la Mairie, Lavérune.

dernière mise à jour : 2021-06-29

