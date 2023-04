PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDÉPENDANT Chemin de l’Engarran, 27 mai 2023, Lavérune.

Le Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant se déroulera comme chaque année, le week-end de Pentecôte, soit les 27-28-29 mai..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-29 . .

Chemin de l’Engarran

Lavérune 34880 Hérault Occitanie



The Picnic at the Independent Winegrower’s will take place as every year, on the weekend of Pentecost, May 27-28-29.

El Picnic del Viticultor Independiente tendrá lugar, como cada año, el fin de semana de Pentecostés, 27-28-29 de mayo.

Das Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant findet wie jedes Jahr am Pfingstwochenende statt, d. h. am 27-28-29. Mai.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT MONTPELLIER