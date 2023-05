LE PIANO DANS TOUS SES ECLATS Place de la Mairie, 26 mai 2023, Lavérune.

Concerts, représentations scolaires, expo-conférence, scènes ouvertes et auditions… Le festival Le piano dans tous ses éclats fait son retour avec une programmation, comme à son habitude, résolument éclectique et tournée vers tous les publics..

2023-05-26 à ; fin : 2023-06-04 . .

Place de la Mairie

Lavérune 34880 Hérault Occitanie



Concerts, school performances, exhibition-conference, open stages and auditions? The festival Le piano dans tous ses éclats is back with a program, as usual, resolutely eclectic and oriented towards all audiences.

Conciertos, actuaciones escolares, exposiciones-conferencias, escenarios abiertos y audiciones.. Vuelve el festival Piano en todo su esplendor con un programa, como siempre, decididamente ecléctico y dirigido a todos los públicos.

Konzerte, Schulaufführungen, Expo-Konferenzen, offene Bühnen und Vorspiele? Das Festival Le piano dans tous ses éclats ist wieder da und bietet wie immer ein eklektisches Programm für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT MONTPELLIER