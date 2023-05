DANS NOS PAS… DE LA VIGNE AU CHÂTEAU Route de Juvignac, 20 mai 2023, Lavérune.

Entrée libre toute la journée de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h00

Retrouvons nous au caveau du Château de l’Engarran pour préparer les Fêtes !.

2023-05-20 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-20 17:00:00. EUR.

Route de Juvignac

Lavérune 34880 Hérault Occitanie



Free entrance all day from 10:00 am to 1:00 pm and from 3:00 pm to 8:00 pm

Let’s meet at the cellar of the Château de l’Engarran to prepare the holidays!

Entrada gratuita todo el día de 10 a 13 y de 15 a 20 horas

Reunámonos en la bodega del Château de l’Engarran para preparar la fiesta

Freier Eintritt den ganzen Tag von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 15:00 bis 20:00 Uhr

Treffen wir uns im Weinkeller des Château de l’Engarran, um uns auf die Feiertage vorzubereiten!

Mise à jour le 2023-04-27 par OT MONTPELLIER