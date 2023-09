2ème Edition de la Fête de l’Automne à Lavernhe Lavernhe Sévérac d’Aveyron, 29 octobre 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

L’association Hivernhassol vous convie à la Fête de l’Automne à Lavernhe : un marché d’artisans et producteurs et des animations tout au long de la journée !.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

Lavernhe

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The association Hivernhassol invites you to the Autumn Festival in Lavernhe: a market of craftsmen and producers and animations throughout the day!

La asociación Hivernhassol le invita al Festival de Otoño de Lavernhe: ¡mercado de artesanos y productores y animación durante todo el día!

Der Verein Hivernhassol lädt Sie zum Herbstfest in Lavernhe ein: ein Markt mit Handwerkern und Produzenten und Unterhaltung den ganzen Tag lang!

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac