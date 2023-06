Séance de cinéma en plein air à Lavernhe « Wahou » Lavernhe Sévérac d’Aveyron, 24 août 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

L’été, quoi de plus doux que de profiter de la douceur du soir? A Sévérac d’Aveyron, des séances de cinéma en plein air vous permettront de profiter de ces instants sous la voûte céleste….

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 . 5 EUR.

Lavernhe

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



In summer, what could be sweeter than enjoying the mildness of the evening? In Sévérac d’Aveyron, open-air cinema sessions will allow you to enjoy these moments under the sky…

En verano, ¿qué hay más dulce que disfrutar de la suavidad del atardecer? En Sévérac d’Aveyron, las proyecciones de cine al aire libre le brindan la oportunidad de disfrutar de estos momentos bajo el cielo estrellado…

Was gibt es im Sommer Schöneres, als den milden Abend zu genießen? In Sévérac d’Aveyron können Sie im Rahmen von Open-Air-Kinovorstellungen diese Momente unter dem Sternenhimmel genießen…

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac