Atelier week-end – Sophrologie/méditation 113 Route de Saint-Colomb, 5 août 2023, Lavergne.

Ayuver’Univers organise régulièrement des week-end ateliers de sophrologie et méditation. Ces ateliers contribuent à se ressourcer profondément en redéfinissant vos objectifs de vie et en apprenant les bases de la sophrologie. Plusieurs thèmes pourront être abordés en fonction de vos connaissances..

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-06 . .

113 Route de Saint-Colomb

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Ayuver’Univers regularly organizes weekend workshops of sophrology and meditation. These workshops contribute to deeply recharge your batteries by redefining your life objectives and by learning the basics of sophrology. Several themes can be approached according to your knowledge.

Ayuver’Univers organiza regularmente fines de semana de sofrología y meditación. Estos talleres te ayudan a recargar las pilas redefiniendo tus objetivos vitales y aprendiendo los fundamentos de la sofrología. Se pueden abordar varios temas en función de sus conocimientos.

Ayuver’Univers organisiert regelmäßig Wochenend-Workshops zu Sophrologie und Meditation. Diese Workshops tragen dazu bei, sich tiefgreifend zu erholen, indem Sie Ihre Lebensziele neu definieren und die Grundlagen der Sophrologie erlernen. Je nach Ihren Vorkenntnissen können mehrere Themen behandelt werden.

Mise à jour le 2022-11-21 par OT du Pays de Lauzun