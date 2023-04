Atelier week-end – Initiation au massage ayurvédique 113 Route de Saint-Colomb, 29 juillet 2023, Lavergne.

Ayuver’Univers organise régulièrement des week-end ateliers d’initiation au massage ayurvédique. Ces ateliers visent à rééquilibrer les doshas qui ne sont plus en phase en réharmonisant les 5 formes de vata (humeur biologique) et du prana (force de vie à l’œuvre dans un processus de guérison)..

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-30 . .

113 Route de Saint-Colomb

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Ayuver’Univers regularly organizes weekend workshops of initiation to ayurvedic massage. These workshops aim at rebalancing the doshas which are not in phase any more by reharmonizing the 5 forms of vata (biological mood) and of prana (life force at work in a process of cure).

Ayuver’Univers organiza regularmente talleres de fin de semana de iniciación al masaje ayurvédico. Estos talleres tienen como objetivo reequilibrar los doshas que ya no están en fase mediante la rearmonización de las 5 formas de vata (estado de ánimo biológico) y prana (fuerza vital que actúa en un proceso de curación).

Ayuver’Univers organisiert regelmäßig Wochenend-Workshops zur Einführung in die ayurvedische Massage. Diese Workshops zielen darauf ab, die Doshas, die nicht mehr im Einklang sind, wieder ins Gleichgewicht zu bringen, indem die fünf Formen von Vata (biologische Stimmung) und Prana (Lebenskraft, die in einem Heilungsprozess zum Einsatz kommt) wieder in Einklang gebracht werden.

