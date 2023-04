Atelier découverte – la sophrologie 113 route de Saint-Colomb, 3 juin 2023, Lavergne.

Cette médecine alternative, perçue bien souvent comme une science, associe une méthode de développement personnel et différentes techniques de gestion du stress pratiquée par Ayuver’Univers. Céline vous guide vers un mieux-être, vers une sérénité d’esprit avec douceur et bienveillance..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

113 route de Saint-Colomb

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



This alternative medicine, often perceived as a science, combines a method of personal development and various techniques of stress management practiced by Ayuver?Univers. Céline guides you towards a better well-being, towards a serenity of spirit with softness and benevolence.

Esta medicina alternativa, a menudo percibida como una ciencia, combina un método de desarrollo personal y diversas técnicas de gestión del estrés practicadas por el Ayuver’Univers. Céline le guía hacia un mayor bienestar, hacia una serenidad de espíritu con dulzura y amabilidad.

Diese alternative Medizin, die oft als Wissenschaft angesehen wird, verbindet eine Methode zur Persönlichkeitsentwicklung mit verschiedenen Techniken zur Stressbewältigung, die von Ayuver?Univers praktiziert werden. Céline führt Sie mit Sanftheit und Wohlwollen zu einem besseren Wohlbefinden, zu einem gelassenen Geist.

Mise à jour le 2022-11-21 par OT du Pays de Lauzun