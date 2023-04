Atelier découverte – initiation à l’auto-massage 113 route de Saint-Colomb, 20 mai 2023, Lavergne.

L’auto-massage est une technique très relaxante et particulièrement préconisé pour se débarrasser des toxines, booster la circulation sanguine et lymphatique, nourrir l’épiderme et le protéger grâce aux différentes huiles essentielles, tonifier les muscles et se revitaliser de l’intérieur..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . .

113 route de Saint-Colomb

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Self-massage is a very relaxing technique and is particularly recommended for getting rid of toxins, boosting blood and lymphatic circulation, nourishing the skin and protecting it with different essential oils, toning muscles and revitalizing from the inside.

El automasaje es una técnica muy relajante y se recomienda especialmente para eliminar toxinas, estimular la circulación sanguínea y linfática, nutrir la piel y protegerla gracias a los distintos aceites esenciales, tonificar los músculos y revitalizarse desde dentro.

Die Selbstmassage ist eine sehr entspannende Technik und wird besonders empfohlen, um Giftstoffe loszuwerden, die Blut- und Lymphzirkulation anzukurbeln, die Haut zu nähren und sie dank verschiedener ätherischer Öle zu schützen, die Muskeln zu stärken und sich von innen heraus zu revitalisieren.

Mise à jour le 2022-11-21 par OT du Pays de Lauzun