Lavercantière-Rampoux en Fête Lavercantière, 5 août 2022, Lavercantière.

Lavercantière-Rampoux en Fête

Lavercantière Lot

2022-08-05 – 2022-08-07

Lavercantière

Lot

Lavercantière

Programme 2022 :

– Vendredi 5 août: à l’Ostal

A partir de 20h : Repas moules-frites (14 €/ad – 8€/enf.) animé par Orchestre Les Frangins

Réservation au 06 28 27 49 06 ou 06 81 38 66 22

– Samedi 6 août : dans le village

Color Village : Le comité des fêtes organise une course de 5 km sans aucune limite d’âge, ni condition physique requise

16h : inscription pour les marcheurs et récupération du welcome pack

16h30 : départ des marcheurs et récupération du welcome pack pour les coureurs.

17h : départ des coureurs

Participation de 8€

18h : Apéritif avec la Banda les Bleuets

22h30 : soirée DJ Podium concept

– Dimanche 08 août : dans le village

11h : commémoration au monument aux morts

15h : concours de pétanque, 10 € la doublette avec apport du comité dans le village (correction du prix !)

18h : Apéritif avec la Banda les Bleuets

Buvette à disposition

Le comité des fêtes de Lavercantière-Rampoux vous convie à sa traditionnelle fête de village.

3 jours de fête, repas et bal habituels, venez vous amuser !

Programme 2022 :

– Vendredi 5 août: à l’Ostal

A partir de 20h : Repas moules-frites (14 €/ad – 8€/enf.) animé par Orchestre Les Frangins

Réservation au 06 28 27 49 06 ou 06 81 38 66 22

– Samedi 6 août : dans le village

Color Village : Le comité des fêtes organise une course de 5 km sans aucune limite d’âge, ni condition physique requise

16h : inscription pour les marcheurs et récupération du welcome pack

16h30 : départ des marcheurs et récupération du welcome pack pour les coureurs.

17h : départ des coureurs

Participation de 8€

18h : Apéritif avec la Banda les Bleuets

22h30 : soirée DJ Podium concept

– Dimanche 08 août : dans le village

11h : commémoration au monument aux morts

15h : concours de pétanque, 10 € la doublette avec apport du comité dans le village (correction du prix !)

18h : Apéritif avec la Banda les Bleuets

Buvette à disposition

©lesfrangins

Lavercantière

dernière mise à jour : 2022-07-26 par