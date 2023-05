Laveran et la découverte de l’agent du paludisme Bibliothèque Sainte-Barbe, 3 juin 2023, Paris.

Une conférence pour tout connaître de la vie et des travaux d’un scientifique de génie : Alphonse Laveran (1845-1922), qui découvrit en Algérie le parasite à l’origine du paludisme.

Fils et petits-fils de médecins militaires, Alphonse Laveran passe une partie de son enfance à Blida et gardera de l’Algérie un « souvenir enchanteur ». Médecin militaire à son tour, il est affecté en Algérie en 1878 et c’est en soignant les malades affectés d’une fièvre mortelle inexplicable qu’il découvre dans leur sang le parasite proliférant dans les paluds et transmis par les moustiques.

La carrière d’Alphonse Laveran révèle à quel point la recherche médicale nécessite non seulement de hautes compétences scientifiques mais aussi des qualités humaines hors normes. Il faut en effet du courage à Alphonse Laveran pour faire accepter par une communauté scientifique hostile l’idée qu’un parasite, et non une bactérie, puisse être à l’origine de la maladie.

C’est avec rigueur, sincérité et ténacité que Laveran défend ses travaux, jusqu’à emporter la conviction de ses pairs, et accéder au prix Nobel en 1907.

Renaud Burrowes, docteur en biologie, nous retracera cette passionnante aventure.

Conférence proposée par l’Association Amicale des Anciens Barbistes (AAAB), Alphonse Laveran ayant été élève du Collège Sainte-Barbe.

