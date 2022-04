Laver ma vaisselle au naturel avec Le CESEAU Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Laver ma vaisselle au naturel avec Le CESEAU Maison écocitoyenne, 20 avril 2022, Bordeaux. Laver ma vaisselle au naturel avec Le CESEAU

Maison écocitoyenne, le mercredi 20 avril à 14:00

**Après avoir discuté et interrogé votre rapport à l’eau et à la santé, on vous propose une mise en application avec la fabrication de votre cake vaisselle solide.** **Tout public.** **À partir de 10 ans, sur inscription** Venez apprendre à fabriquer votre produit vaisselle, écologique et très économique Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux Departement Gironde

