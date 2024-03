L’avenue de verdure Parvis de CCVA Villeurbanne, samedi 6 avril 2024.

L’avenue de verdure Avec Jean-Marc Jacob 6 et 7 avril Parvis de CCVA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

La ville manque parfois de couleur, d’air pur et de nature. De rue en rue les arbres s’ennuient et les chats sont gris. Pas dans notre rue de papier ! Ici, les immeubles inventent des formes farfelues et, avec ton aide, se parent de milles fleurs, de lianes, de personnages et d’histoires. Un moment pour petits et grands, pour fabriquer, peindre, décorer et assembler les éléments joyeux d’une avenue de verdure.

Un atelier en continu et sans inscription.

Parvis de CCVA 234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

© Vincent Pianina