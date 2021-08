Valence Centre du patrimoine arménien Drôme, Valence L’aventure photographique des Kasparian Centre du patrimoine arménien Valence Catégories d’évènement: Drôme

**Retraçant le parcours passionné de la famille fondatrice du studio Boissière, cette exposition immortalise des icônes des Sixties, témoignage unique de l’esprit d’une époque et du début du star-système.** De Varastade, le père, rescapé du génocide devenu photographe, à Roger, le fils, dont l’objectif a vu défiler les idoles naissantes des années 1960, l’exposition révèle des images à l’esthétisme puissant, redécouvertes au hasard d’une rencontre après plus de quarante ans de sommeil. Des Stones aux Beatles en passant par Gainsbourg ou Johnny Hallyday, ces clichés constituent une véritable immersion dans la frénésie des Sixties. Transformé en galerie par la fille de Roger, Maccha, le studio Boissière est aujourd’hui un laboratoire d’art pour la promotion d’artistes issus des migrations. _L’aventure photographique des Kasparian inaugure un cycle d’expositions dédiées aux photographes arméniens en France et dans le monde._ Découvrez les grandes lignes de l’exposition “L’aventure photographique des Kasparian” en compagnie d’un médiateur, puis poursuivez votre visite en autonomie ! Centre du patrimoine arménien 14, rue Louis Gallet, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence Drôme

