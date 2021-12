Villeurbanne CCO La Rayonne Métropole de Lyon, Villeurbanne L’Aventure Ordinaire #8 CCO La Rayonne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

L’Aventure Ordinaire #8 CCO La Rayonne, 29 septembre 2022, Villeurbanne. L’Aventure Ordinaire #8

du jeudi 29 septembre 2022 au samedi 1 octobre 2022 à CCO La Rayonne Un festival avec trois soirées concerts et une journée : ateliers, rencontres canapés, l’Autre Marché, parc sauvage, musée numérique. CCO La Rayonne 24b rue Alfred de Musset villeurbanne Villeurbanne Les Brosses Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-29T18:00:00 2022-09-29T23:30:00;2022-09-30T18:00:00 2022-09-30T23:30:00;2022-10-01T18:00:00 2022-10-01T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu CCO La Rayonne Adresse 24b rue Alfred de Musset villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville CCO La Rayonne Villeurbanne