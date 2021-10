L’AVENTURE MUSICALE VOYAGE DANS LE TEMPS Durtal, 11 décembre 2021, Durtal.

L’AVENTURE MUSICALE VOYAGE DANS LE TEMPS 2021-12-11 – 2021-12-11

Durtal Maine-et-Loire Durtal

5 EUR L’aventure Musicale est un spectacle de danses et de chansons dont les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le Cancer du Maine et Loire.

L’AVENTURE MUSICALE est un projet initié par Valentin Godineau, un jeune chanteur et musicien Durtalois qui, atteint d’un cancer, avait décidé d’organiser un spectacle afin de reverser les bénéfices à la Ligue contre le Cancer du Maine et Loire. Parti bien trop tôt, la famille et les amis de Valentin ont alors décidé de poursuivre ce beau projet avec la seconde édition d’un spectacle de danses et chansons ! L’équipe organisatrice souhaite remercier:

Billetterie sur : https://www.helloasso.com/…/l-aventure-musicale-2021

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle.

Pour le plaisir de se retrouver en musique et pour la bonne cause !

manon.godineau@hotmail.fr +33 6 12 91 04 51

