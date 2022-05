L’aventure la voila! Cabaret Bernard Dimey, 22 juillet 2022, .

L’aventure la voila! Cabaret Bernard Dimey

2022-07-22 – 2022-07-22

Des centaines de textes, dont beaucoup mis en musique, ont été interprétés par les plus grands. Ce sont autant de portraits vivants de ceux et celles que Bernard Dimey croisait tous les jours, et la nuit, rue Le Pic, place Pigalle, rue des Abbesses… : Le pilier de bar, la prostituée, le petit malfrat ou le gigolo, rien n’échappe à son œil ni à sa plume ; pas même les débats de conscience de l’alcoolique repenti ou du délinquant de bas étage, l’émotion d’une vie qui s’éteint ou l’hypocrisie des bien-pensants, la brutalité d’un fait divers ou la simple évocation des petits plaisirs du jour.

Le théâtre de la Corniche a sélectionné une vingtaine de ces personnages pour en proposer une galerie haute en couleur, en textes et chansons pour rendre hommage à ce grand poète du 20ème siècle disparu en 1981.

Interprétation : Antoine Asnar, Claude Bonnard, Eric Lichou.

Mise en scène : Joël Cudennec

Arrangements : Patrice Langlois.

