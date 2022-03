L’aventure Invisible T2G – Théâtre de Gennevilliers, 8 octobre 2022, Asnières-sur-Seine.

L’aventure Invisible

du samedi 8 octobre au lundi 17 octobre à T2G – Théâtre de Gennevilliers

La parole autobiographique est au centre de ce spectacle qui explore les thèmes de l’identité, de la mort et de la transformation. Une scientifique américaine spécialiste du cerveau qui a elle-même subi un AVC a ainsi pu étudier de l’intérieur les dommages de cet accident sur son propre cerveau. À l’âge de 37 ans, elle a perdu tous ses souvenirs et a dû réinventer sa personnalité en repartant de zéro. Un homme, né avec une maladie dégénérative, est le premier patient à avoir reçu une greffe totale du visage. Grâce à une opération de chirurgie expérimentale, il vit aujourd’hui avec la face d’un homme qui a 25 ans de moins que lui. Une cinéaste expérimentale, devenue obsédée par l’oeuvre photographique mystérieuse de Claude Cahin, artiste queer iconique, ressent un lien étrange avec elle et découvre une façon radicale de penser l’identité en revendiquant le genre neutre. Ces trois voix s’unissent pour former une seule conversation, qui interroge la stabilité de nos identités. À travers les itinéraires exceptionnels de trois personnes contraintes à se réinventer, Marcus Lindeen nous invite à suivre le cours d’une aventure intérieure, où aucune question n’est trop intime pour être posée. Un voyage en nous-même, sous la peau de notre visage, dans les méandres de notre cerveau. L’Aventure invisible (2020) est le dernier volet d’une trilogie sur les identités et la transformation qui nous entraine dans des voyages intérieurs, dont les deux autres volets sont Wild Minds (2018) et Orlando et Mikael (2021). À l’automne 2022, les pièces seront présentées ensemble pour la première fois en France dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.

Wild Minds – Marcus Lindeen et Marianne Ségol-Samoy

T2G – Théâtre de Gennevilliers 41 avenue des Grésillons, Gennevilliers Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine



